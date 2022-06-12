Оренбург, 12 июня, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В результате ДТП на трассе Оренбург — Орск погибли уже шесть человек. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

За жизни ещё нескольких пострадавших медики продолжают бороться. Паслер призвал граждан быть на дорогах предельно осторожными.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП случилось утром 11 июня. Изначально властями сообщали о семерых пострадавших и четверых погибших.