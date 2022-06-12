Киев, 12 июня, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Картинку, на которой изображена королева Великобритании Елизавета II с противотанковым комплексом и украинской символикой, опубликовало министерство обороны Украины 12 июня на своей страницы Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Храни, Боже, королеву, Украину и весь остальной мир», — гласит снабжающая пост надпись на английском языке.

На картинке-меме британская королева держит в руках установку Javelin, а на ее левом плече нарисован «тризуб» Украины. Сама картинка выполнена в кислотно фиолетовом цвете.

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