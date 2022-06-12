Донецк, 12 июня, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Кировский и Петровский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины. Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16:25 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм; 16:25 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.