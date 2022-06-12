Сыктывкар, 12 июня, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Погибшему в ходе военной операции на Украине капитану полиции Алексею Опацкому присвоено звание «Почётный гражданин Сыктывкара». Сегодня, в День России, глава Коми Владимир Уйба вручил награду матери героя, сообщает правительство республики.

rkomi.ru Глава Коми вручает матери погибшего бойца награду

Алексей Михайлович Опацкий родом из посёлка Визиндор Сысольского района Коми. Служил по контракту командиром оперативного взвода ОМОН «Зырянин» Управления Росгвардии по Республике Коми. Погиб 7 марта, сражаясь в бою с националистическим подразделением в городе Изюм на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми собираются установить памятник погибшим на Украине бойцам.