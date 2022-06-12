Донецк, 12 июня, 2022, 16:45 — ИА Регнум. После обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) без энергоснабжения остались 13 тыс. абонентов. Об этом 12 июня сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Поступила информация, что в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Петровского района города Донецка обесточено 130 трансформаторных подстанций, — говорится в сообщении. — Без энергоснабжения 13 тыс. абонентов».

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов.