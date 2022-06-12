Хельсинки, , 16:45 — REGNUM Намеченный на конец июня саммит стран-членов НАТО не является крайним сроком для приема Финляндии и Швеции, об этом заявил генеральный секретарь организации 12 июня на пресс-конференции в Хельсиники.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Саммит НАТО, который запланирован на 28 — 30 июня, пройдет в Мадриде. Процесс включение Швеции и Финляндии в число членов альянсом затянулся из-за позиции Турции, чье политическое руководство указывает на то, что в Швеции и Финляндии существует поддержка курдских формирований.

«Мы не считаем саммит в Мадриде конечным сроком для вступления Швеции и Финляндии», — отметил генсек НАТО.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявил о том, что Швеция и Финляндия, который являются кандидатами на вступление в НАТО, — демократические государства. В связи с чем, как отметила она, в Турции существует пример, »который может быть более критикуемым» в плане демократии.