Москва, , 16:40 — REGNUM Все медицинские проекты, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи в стране, будут завершены по плану, заявил в своем поздравлении с Днем России глава минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко Duma.gov.ru

«Сегодня мы реализуем масштабные проекты, которые призваны сделать медицинскую помощь еще более качественной и доступной для каждого россиянина, вне зависимости от места его проживания. Эти проекты обязательно будут завершены по плану. Это станет еще одним шагом к благополучию всех граждан нашей страны. С праздником вас! С Днем России!» — сказал он в воскресенье, 12 июня, журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что уровень удовлетворенности населения медицинской помощью в России достиг одного из максимальных показателей.