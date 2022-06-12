Курган, 12 июня, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Школьники из Луганской Народной Республики проводят начало лета в Курганской области. Об этом сообщает департамент информационной и внутренней политики Зауралья.

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Учащиеся Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев «Молодой гвардии» прибыли сюда неделю назад. Они отдыхали в детском оздоровительном лагере «Салют», который находится в Шадринске.

Также они побывали в Кургане. Знакомство с этим городом началось для них с познавательной экскурсии, подготовленной сотрудниками дома-музея В. К. Кюхельбекера. Кроме того, они посетят Курганский техникум сервиса и технологий. А завершится поездка игрой в боулинг.