Москва, 12 июня, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Отношение европейских лидеров к России не изменилось, но они предпринимают усилия по прекращению боевых действий на Украине и возобновлению контактов с Москвой. Об этом 12 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Флаг ЕС

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«В настоящее время все мосты возможных контактов и переговоров с Россией сожжены. Если сейчас в ходе такого мощнейшего политического десанта, когда одновременно в нём принимают участиеОлаф Шольц, Эммануэль Макрон иМарио Драги (один тяжеловес Драги чего стоит!) удастся прекратить военные действия на Украине, то для Европы откроется окно возможностей, чтобы сохранить лицо и с минимальными имиджевыми потерями для себя выйти снова на деловые контакты с Россией», — заявил эксперт.

Это не визит «доброй воли», он вынужденный, пояснил Борисов.

«Это визит с зубовным скрежетом и ненавистью к России. Но именно Россия, действия российской армии и монолитная выдержка российского народа, не вышедшего на антивоенные митинги, а поддержавшего своих военных, вынудили аналитиков ЕС писать тревожные шифротелеграммы в Берлин, Париж и Брюссель, как в том фильме: «Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает», — иронизирует политолог.

Визит европейской троицы вовсе не обречен на успех, полагает Борисов.

«США, Британия и Польша совершенно не заинтересованы в процветании ЕС. Им необходимо продолжение войны любыми способами как можно дольше. Только благодаря войне Евросоюз вынужден покупать невероятно дорогие энергоносители из США и понижать конкурентоспособность своей собственной экономики» — заключил эксперт.

Напомним, что по сообщениям немецкой газеты Bild, на Украину с визитом должны отправиться лидеры Германии, Франции и Италии.