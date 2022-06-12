Нью-Дели, 12 июня, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Более ста истребителей иностранного производства намерены закупить военно-воздушные силы Индии, при чем значительная их часть должна быть построена на территории государства с участием местных партнеров. Об этом 12 июня сообщает информационное агентство ANI.

Индия

По информации агентства, речь идет о 114 боевых машинах, из которых по меньшей мере 96 должны быть произведены в самой Индии в рамках программы «купи в мире и сделай в Индии», и только 18 могут быть закуплены за рубежом. О возможности таких закупок со стороны ВВС страны говорилось и прежде. Для участия в программе желающая сотрудничать с Нью-Дели компания должна будет найти партнера среди индийских производителей.

«Недавно ВВС Индии провели встречи с иностранными поставщиками и спросили их, как те будут осуществлять проект «Делай в Индии», — подчеркнул источник ANI.

По имеющимся у агентства сведениям, индийские власти намерены первые 18 боевых машин поставить из-за границы. Следующая партия из 36 машин должна будет производиться совместно внутри страны, а последующие 60 самолетов будут уже производиться на индийской компании. В тендере на участие в программе, как ожидается, могут принять участие такие компании, как Boeing и Lockheed Martin, шведская Saab, российские МиГ и «Иркут», французская Dassault Aviation.