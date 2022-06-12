Мариуполь, ДНР, 12 июня 2022, 16:30 — REGNUM Из порта Мариуполя до конца 2022 года отгрузят миллион тонн различной продукции Донецкой и Луганской народных республик, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Напомним, ранее глава ДНР заявил, что торговый порт Мариуполя начал работать на экспорт и импорт. Через порт будут экспортироваться металл, уголь и зерно. Импортироваться будут строительные материалы для восстановления республики.
Как сообщало ИА REGNUM, об освобождении порта Мариуполь минобороны РФ сообщило 13 апреля.