Мариуполь, ДНР, 12 июня, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Из порта Мариуполя до конца 2022 года отгрузят миллион тонн различной продукции Донецкой и Луганской народных республик, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Oleg Zima Порт Мариуполь

«В целом до конца года планируется отгрузка с территории порта порядка 1 млн т всей продукции», — заявил он.

Напомним, ранее глава ДНР заявил, что торговый порт Мариуполя начал работать на экспорт и импорт. Через порт будут экспортироваться металл, уголь и зерно. Импортироваться будут строительные материалы для восстановления республики.

Как сообщало ИА REGNUM, об освобождении порта Мариуполь минобороны РФ сообщило 13 апреля.