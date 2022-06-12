Москва, , 17:24 — REGNUM Немецкий канцлер едет в Киев вовсе не для наращивания помощи Украине, а совсем с другим целями. Об этом 12 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Олаф Шольц OSCE Parliamentary Assembly

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«Ну, что же визит будет важным и показательным. Я верю, что он состоится. Но он будет означать вовсе не то, что Олаф Шольц проглотил обиду и готов согласовать с Киевом дополнительный объем военной помощи», — заявил эксперт.

По мнению Борисова, смысл этого визита напомнит памятные миротворческие усилия Николя Саркози в августе 2008 года. Тогда французский лидер, поняв, что пятидневная война Саакашвили проиграна, взял на себя груз ответственности от всего западного сообщества, чтобы Тбилиси не пал, а страна сохранила бы свою государственность.

«Шольц, Макрон и Драги — это коллективный Саркози, которые, осознав стратегическое поражение Киева, замаячившее на горизонте, хотят теперь выйти из этой ситуации с наименьшим ущербом для экономики, политики и безопасности Европы. Прежде всего и именно — Европы. Никому из европейцев не хочется войти в зиму с неясными перспективами поставок энергоресурсов», — заключил политолог.

Напомним, что в немецких СМИ появился анонс визита немецкого канцлера Олафа Шольца в Киев.