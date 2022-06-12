Донецк, , 16:25 — REGNUM Украинские силовики обстреляли Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных фомирований Украины по направлению: 16:05 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Киевский район): выпущено семь мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Кировский район Макеевки.