Белград, 12 июня 2022, 16:22 — REGNUM Сербии предлагают променять Косово и отношения с Россией на возможность «быстрее ползти в ЕС», такую оценку позиции стран Запада дал глава сербского МВД Александр Вулин 12 июня в интервью «Вечерне новости».
Кроме того, Вулин обратил внимание на то, что сокращение сотрудничества и близких отношений с Россией идет вразрез с интересами Сербии.
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Напомним, в апреле Вулин указал на то, что планы Белграда по интеграции в ЕС на фоне требований Запада поддержать санкции против России необходимо пересмотреть. Он указал тогда, что уровень доверия сербских граждан к ЕС снизился до исторического минимума. И падение было бы еще более значительным, если бы президент Александр Вучич один раз заявил о сомнениях в общем пути с ЕС.
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