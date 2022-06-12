Белград, 12 июня, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Сербии предлагают променять Косово и отношения с Россией на возможность «быстрее ползти в ЕС», такую оценку позиции стран Запада дал глава сербского МВД Александр Вулин 12 июня в интервью «Вечерне новости».

Scrf.gov.ru Николай Патрушев и Александр Вулин

«Теперь, чтобы чуть быстрее ползти в сторону ЕС, надо признать Косово и разорвать все связи с Россией», — подчеркнул Вулин, отметив, что точно так же, «как Сербия не русская губерния», так не должна она быть «комиссариатом или протекторатом ЕС».

Кроме того, Вулин обратил внимание на то, что сокращение сотрудничества и близких отношений с Россией идет вразрез с интересами Сербии.

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Напомним, в апреле Вулин указал на то, что планы Белграда по интеграции в ЕС на фоне требований Запада поддержать санкции против России необходимо пересмотреть. Он указал тогда, что уровень доверия сербских граждан к ЕС снизился до исторического минимума. И падение было бы еще более значительным, если бы президент Александр Вучич один раз заявил о сомнениях в общем пути с ЕС.

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