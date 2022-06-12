Москва, 12 июня 2022, 16:20 — REGNUM Соединенные Штаты Америки с помощью информационных вбросов пытаются скрыть свою деятельность на постсоветском пространстве. Об этом в интервью ТАСС заявила в воскресенье, 12 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова, в частности, прокомментировала опубликованный на сайте Пентагона документ под заголовком «Справочный материал об усилиях по уменьшению угрозы оружия массового уничтожения (ОМУ) с Украиной, Россией и другими бывшими странами СССР», в котором говорится о «мирной» биологической деятельности США на постсоветском пространстве.
Она напомнила, что в ходе российской спецоперации на Украине были получены факты и свидетельства того, что США осуществляли в украинских лабораториях военно-биологическую деятельность в нарушение положений КБТО.
Как сообщало ИА REGNUM, США поддерживали работу 46 лабораторий на Украине в рамках совместных программ, сосредоточенных на улучшении здравоохранения и мер безопасности в сельском хозяйстве.