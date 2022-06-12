Луганск, 12 июня, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими силовиками населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 12 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В результате обстрела населенного пункта Кременная получила ранения женщина 1943 года рождения, — говорится в сообщении. — Информация о повреждениях уточняется».

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили шесть мин калибра 120 мм по населенному пункту Кременная.