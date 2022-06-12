Москва, , 16:11 — REGNUM Звёзды российской эстрады выступают на концертах в честь Дня России на освобождённых от киевских боевиков территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

На концерте в Мелитополе выступают певец и депутат Госдумы РФ от «Единой России» Денис Майданов и Анита Цой. Артисты исполняют не только свои произведения, но и «Смуглянку» и другие песни Великой Отечественной войны.

«Сегодня я впервые в Мелитополе, наша концертная бригада приехала сегодня, в День России — это важный праздник для каждого россиянина», — отметил Майданов.

В Херсоне выступила группа «Земляне», певец Юркисс и бывший участник группы «Челси» Роман Архипов. Он рассказал, что приехал из-за желания поддержать местных жителей.

«У людей в глазах есть надежда, они знают, что всё происходит как должно, хотя сейчас тяжело, и есть противоречия», — рассказал Архипов.