Москва, 12 июня, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом 12 июня свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 16:08 мск в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще девять отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 12 июня жителей Москвы ожидают тёплая погода, переменная облачность и кратковременные дожди.