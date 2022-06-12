Женева, Швейцария, , 16:10 — REGNUM Причиной роста цен на продовольствие являются экспортные ограничения, которые могут быть чреваты мировым продовольственным кризисом, об этом заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала 12 июня на брифинге по случаю открытия 12-й министерской конференции ВТО.

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«На мой взгляд, вы не должны недооценивать, в частности, то… как экспортные ограничения и запреты могут усугубить ситуацию», — подчеркнула Оконджо-Ивеала.

«Во время продовольственного кризиса 2008 и 2009 годов именно такие действия привели к скачкам цен», — добавила она.

По словам, Оконджо-Ивеалы от экспортных ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции в рамках Всемирной продовольственной программы ООН необходимо отказаться, и соответствующее решение может быть принято во время министерской конференции в Женеве.

«Я думаю, что такое решение снова было бы очень полезным для разрешения этой ситуации», — глава ВТО.

В свою очередь, касаясь вопросы вывоза украинского зерна генеральный директор ВТО обратила внимание на то, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «держит эту [ситуацию] под контролем», а также ведет переговоры с Россией и Киевом. Оконджо-Ивеала добавила, что в этих переговорах участвуют и представители Европейского союза и других политических структур.

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Напомним, страны Запада неоднократно обвиняли Россию в том, что Москва якобы противодействует вывозу зерна с Украины на мировые рынки. Со своей стороны, российские власти отвергали эти обвинения.

Кроме того, российские власти выступили с собственным предложением о поставках зерна на мировые рынки, однако для этого Запад должен пойти на ряд условий, в том числе отменять прямые и косвенные санкции против России.

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