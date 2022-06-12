Донецк, 12 июня, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Украинские силовики обстреляли Кировский район Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных фомирований Украины по направлению: 15:50 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Верхнеторецкое.