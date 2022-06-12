Москва, 12 июня, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Польские политики своими заявлениями о передаче ядерного оружия Украине ставят под удар свой собственный народ. Об этом в своем Telegram-канале написал официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнём, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь ещё и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное — они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира», — написала Захарова.

Напомним, с заявлением о необходимости передачи Украине ядерного оружия выступил экс-глава МИДа Польши Радослав Сикорский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что официальные лица Испании принесли властям Германии извинения за намерение поставить Украине 40 немецких танков Leopard 2.