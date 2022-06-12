Курган, 12 июня, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Дети из Луганской Народной Республики стали гостями фестиваля «Русское поле», который проходит 12 июня в Кургане. Об этом сообщает областной департамент информационной и внутренней политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Фестиваль проводится на Троицкой площади. Открыл празднование Дня России губернатор региона Вадим Шумков.

Всего для жителей и гостей Кургана работают 11 праздничных площадок. В 20:30 по местному времени начнётся концерт всемирно известного Кубанского казачьего хора. А завершится фестиваль ярким лазерным и световым шоу, выполненным в стиле русских традиций, и фейерверком.