Белград, , 15:51 — REGNUM Интересам Сербии противоречит сокращение сотрудничества и близких отношений с Россией. Об этом 12 июня заявил глава сербского МВД Александр Вулин в интервью газете «Вечерне новости».

Александр Вулин Mod.gov.rs

«От нас всегда ждут, постоянно ожидают, что мы что-то сделаем для других в ущерб собственным интересам. Не в интересах Сербии участвовать в конфликте великих (сил), и не в интересах Сербии сокращать близкие отношения и сотрудничество с Россией и ее руководством», — сказал он, комментируя срыв визита в Белград министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Также Вулин отметил, что, по его мнению, из-за того, что западные страны бессильны поступить с Россией, как им хочется, они отыгрываются за это на Сербии.

«Когда они требуют от нас ввести санкции против России, то знают, что в экономическом смысле это незначительный факт, но в моральном смысле представляет значительный удар», — пояснил глава МВД Сербии.

Как сообщало, 11 июня стало известно, что попытки канцлера Германии Олафа Шольца оказать давление на Белград для того, чтобы сербские власти присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза, проигнорировал президент Сербии Александр Вучич.