Москва, 12 июня, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Европарламентарий, экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский провоцирует ядерный конфликт в Европе, Украина и Польша могут исчезнуть, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

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«Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы», — отметил Володин в телеграм-канале.

Политик не думает о будущем ни Украины, ни Польши, возмущен Володин.

«В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем как и Европы», — констатировал спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире телеканала «Эспрессо ТВ», что Российская Федерация нарушила положения Будапештского меморандума и по этой причине страны Запада имеют право «подарить» Киеву ядерное оружие.