Киев, , 15:45 — REGNUM Офицер Генштаба ВСУ устроил стрельбу в одном из спальных районов Киева, начато служебное расследование. Об этом 12 июня сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в соцсети.

«…В Киеве произошел эпизод, на который мне хотелось сразу отреагировать. По моему приказу начато служебное расследование для выяснения обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генштаба ВСУ (руководитель одного из управлений) совершил действия, которые имеют признаки … уголовного правонарушения», — написал он.

Военный уже отстранен от исполнения обязанностей. Другие подробности не приводятся.