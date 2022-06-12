Москва, 12 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вручил золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» за достижения в области искусства, науки и технологий. Торжественная церемония вручения наград прошла 12 июня в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Kremlin.ru Золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации»

Государственные награды традиционно вручаются деятелям науки и культуры в День России. Звания Герой Труда удостоен Юрий Бармаков — крупнейший учёный в области микроэлектроники и систем автоматизированного проектирования.

Путин рассказал, что Бармаков является основателем научной школы создания ядерных боеприпасов и средств их контроля. Также президент отметил вклад Бармакова в сфере гражданских секторов экономики.

За вклад в развитие отечественного самолётостроения знак Героя Труда получил Александр Перкаш, который сейчас руководит крупнейшим предприятием. Дояр из Якутии Владимир Михайлов удостоен этого звания за воспитание новых поколений специалистов в сфере животноводства в условиях Крайнего Севера.

Среди деятелей культуры звания Героя Труда удостоены кинорежиссёр Никита Михалков, музыкант Юрий Башмет и обозреватель Ирина Краснопольская.