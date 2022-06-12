Марсель, Франция, , 15:42 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, «Марсель» намерена выкупить у лондонского «Арсенала» 23-летнего опорного полузащитника сборной Франции Маттео Гендузи за 10-11 миллионов евро.

Маттео Гендузи Fars News Agency

В прошедшем сезоне Гендзи, выступая за «Марсель» на правах аренды, принял участие в 38-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Также француз получил шесть желтых карточек.

Гендузи выстуает за «Арсенал» с 11 июля 2018 года после перехода из «Лорьяна» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хавбэка, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

Ранее Гендузи также выступал за берлинскую «Герту» на правах аренды.