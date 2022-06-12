Ростов-на-Дону, , 15:39 — REGNUM 12 июня на официальном сайте «Ростова» сообщили, что клуб выкупил 20-летнего флангового нападающего молодежной сборной России Кирилла Щетинина. Сумма трансфера составила 250 тысяч евро.

Ранее Кирилл Щетинин выступал за московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». На данный момент трансферная стоимость 20-летнего футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 750 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Кирилл Щетинин, выступая за «Ростов» на правах аренды, принял участие в двенадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.