Лос-Анджелес, США, 12 июня, 2022, 15:36 — ИА Регнум. С критикой решения США отказать в участии в саммите Америк Венесуэле, Кубе и Никарагуа выступил президент Аргентины Альберто Фернандес. Он заявил об этом 10 июня в ходе своего выступления на форуме, который проходил в Лос-Анджелесе.

Casarosada.gob.ar Альберто Фернандес

«Мы определенно хотели бы иного саммита Америк, молчание отсутствующих требует от нас ответов. Чтобы это больше не повторялось, в будущем нужно договориться, что статус принимающей страны не наделяет возможностью ограничивать право на участие для стран региона», — сказал аргентинский лидер.

Помимо того, Фернандес заявил, что для президента США Джо Байдена, по его мнению, настало время «быть по-братски открытым ради достижения общих интересов».

«Годы, предшествовавшие вашему приходу к власти в США, характеризовались политикой, которая принесла много вреда нашему региону. Ее осуществляла администрация, которая вам предшествовала. Пришло время изменить эту политику и возместить ущерб», — пояснил он.

Отметим, саммиты Америк — это встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, проходящие раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, в состав которой входит свыше 30 стран-участниц.