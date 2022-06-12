Москва, 12 июня, 2022, 15:35 — ИА Регнум. 26-летний сербский фланговый защитник «Црвены Звезды» Милан Гаич бесплатно перейдет в московский ЦСКА. Об этом 12 июня сообщило издание «Спорт-Экспресс». Футболист пополнит состав «красно-синих» на правах свободного агента.

ФК ЦСКА

Текущее соглашение Милана Гаича с «Црвеной Звездой» рассчитано до 30 июня 2022 года. За сербский клуб защитник выступает с 4 февраля 2019 года после перехода из «Бордо» на правах свободного агента.

На данный момент трансферная стоимость Гаича, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2,8 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Милан Гаич принял участие в 43-х матчах за «Црвену Звезду» во всех турнирах (Лига Чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА, Суперлига, Кубок Сербии), в которых отметился одним забитым мячом и получил пять желтых карточек.