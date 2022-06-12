Мариуполь, ДНР, 12 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Электрификация и водоснабжение Мариупольского порта будут восстановлены полностью через 2−3 недели. Об этом 12 июня сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Корабли в порту Мариуполя

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«Чтобы порт заработал в полную силу, нужно подведение электроэнергии и воды. Что в принципе сейчас и происходит достаточно серьезными темпами. Окончание работ ожидается в течение 2−3 недель», — отметил он.

20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило об освобождении территории комбината «Азовсталь». Всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тыс. нацистов из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.