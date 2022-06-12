Москва, , 15:21 — REGNUM На сегодняшний день работа нефтепровода «Дружба» ведется в штатном режиме. Об этом 12 июня рассказал официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.

Нефтепровод «Дружба» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме. В соответствии с графиком прокачка идет транзитом через Беларусь, как в направлении Польши, так и в Центральную Европу транзитом через Украину. Перебоев в поставках не было», — приводит его слова ТАСС.

При этом ранее в телеграм-канале Baza появилось сообщение о том, что нефтепровод «Дружба» в Брянской области попытались подорвать неизвестные.

Отметим, нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на НПЗ Белоруссии, а также ее транзит в страны Евросоюза.