Москва, 12 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. На сегодняшний день работа нефтепровода «Дружба» ведется в штатном режиме. Об этом 12 июня рассказал официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепровод «Дружба»

«Нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме. В соответствии с графиком прокачка идет транзитом через Беларусь как в направлении Польши, так и в Центральную Европу транзитом через Украину. Перебоев в поставках не было», — приводит его слова ТАСС.

При этом ранее в телеграм-канале Baza появилось сообщение о том, что нефтепровод «Дружба» в Брянской области попытались подорвать неизвестные.

Отметим, нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на НПЗ Белоруссии, а также ее транзит в страны Евросоюза.