Прага, 12 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Средняя цена бензина в Чехии достигла исторического максимума — 47,31 кроны ($2,05) за 1 л, цена дизтоплива также поднялась до 46,53 кроны ($2,02) за 1 л. Об этом 12 июня передает CCS, которая регистрирует цены на АЗС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

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Предыдущий максимальный уровень цены за 1 л бензина был зафиксирован 10 марта, когда он достиг 47,26 кроны ($2,04).

По сравнению с тем же периодом 2021 г. стоимость 1 л бензина в республике возросла почти на 12 крон ($0,52), а 1 л дизтоплива — на 16 крон ($0,69).