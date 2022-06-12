Кемерово, 12 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области в День России экстремалы подняли российский триколор высоко в небо и погрузили на глубину прозрачного водоёма. Об этом сообщили в мэрии Кемерова.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

«Парапланерист Антон Милахов развернул российский флаг в небе над Шерегешем. Перфоманс приурочен ко Дню России. Спортсмен стартовал с вершины горы Зелёная и сделал круг почёта. Общий маршрут составил 20 километров», — уточняется в телеграм-канале администрации Кемерова.

Также отмечается, что кузбасские драйверы развернули российский триколор на глубине 12 метров в водоёме дайв-курорта «Темир».