Донецк, 12 июня, 2022, 15:09 — ИА Регнум. ВСУ снова обстреляли Горловку в ДНР. Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️15:00 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра 120 мм.