Москва, 12 июня, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины уничтожили крылатыми ракетами «Калибр» в Тернопольской области крупный склад поставленных украинским боевикам США и странами Евросоюза противотанковых ракетных комплексов и переносных зенитных ракетных комплексов. Об этом 12 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что также за это время высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что матери содержащихся в России украинских военнопленных стали обращаться с просьбами не возвращать их сыновей на Украину.