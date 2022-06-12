Милан, Италия, , 15:06 — REGNUM Как сообщает издание Goal, 28-летний атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала в ближайшие 48 часов подпишет с миланским «Интером» трехлетний контракт.

Пауло Дибала Twitter.comPauDybala_JR

По информации источника, «нерадзурри» готовы предложить 28-летнему Дибале контракт, по которому аргентинец будет получать более 6 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Пауло Дибала принял участие в 29-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил три желтые карточки.

Дибала выступает за «Ювентус» с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 41 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.