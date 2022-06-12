Кемерово, 12 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Кемеровской области с начала сезона активности клещей с жалобами на присасывание клещей в медицинские учреждения обратились 16 183 человека, из них детей и подростков до 17 лет — 3397 человек (20,9%). Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

John Tann Клещ

Для сравнения, за аналогичный период времени 2021 года клещи покусали 18 776 человек, детей — 4146.

За последнюю неделю к медикам по поводу присасывания клещей обратились 2559 кузбассовцев, в том числе детей — 473.

На наличие антигена вируса клещевого энцефалита исследовано 10 646 клещей, из них в 430 клещах обнаружен возбудитель клещевого энцефалита. На наличие других возбудителей исследовано 10 325 клещей, из них в 3390 клещах обнаружены боррелии, в 731 клеще — маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 697 клещах — маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В настоящее время зарегистрированы восемь случаев клещевого вирусного энцефалита, 24 случая иксодового клещевого боррелиоза.