Улан-Удэ, 12 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Улан-Удэ по итогам акции «Город без покрышек» собрали почти 150 тонн старых шин. Экологическая акция продлилась два месяца и завершилась 7 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Бурятии.

Администрация Улан-Удэ Старые покрышки

За этот период все желающие горожане и управляющие организации могли сдать старые покрышки в пункты сбора.

«Федеральной службой по надзору в сфере природопользования отработанные автомобильные шины отнесены к отходам IV–III класса опасности и в обязательном порядке подлежат утилизации», — отметил замглавы администрации Октябрьского района города.

Собранные шины будут переработаны на местном предприятии в резиновую крошку, из которых впоследствии производится резиновое покрытие для беговых дорожек и детских площадок. Как отмечается, за полгода республиканский мусороперерабатывающий завод переработал 900 тонн автомобильных шин.