Барселона, Испания, , 15:01 — REGNUM 25-летний французский фланговый нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле бесплатно перейдет в лондонский «Челси». Об этом 12 июня сообщило издание Daily Mail.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

По информации источника, француз отказался подписывать с «сине-гранатовыми» новый контракт. Дембеле покинет клуб после истечения срока контракта на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Усман Дембеле принял участие в 21-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился одним забитым мячом и тринадцатью результативными передачами. Также француз получил три желтые карточки.

Дембеле выступает за «Барселону» с 25 августа 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.