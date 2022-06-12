Москва, , 15:01 — REGNUM Власти бережно относятся к иностранным предпринимателям, которые не уходят из России несмотря на внешнее давление. Об этом 12 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Многие европейские и американские компании «вынуждены пережидать», но в дальнейшем намерены вернуться на рынок РФ, причем некоторые уже заявили, что возобновят деятельность при первой же возможности, отметил он.

«Таких бизнесменов много, таких компаний много, … мы будем создавать им благоприятные условия в будущем», — передает ТАСС слова Пескова.