Вашингтон, , 15:00 — REGNUM Планировавшийся на 1 августа запуск автоматической межпланетной миссии Psyche состоится не ранее 20 сентября 2022 года. Об этом сообщает портал Space.com со ссылкой на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астероид

Запуск будет производиться с помощью тяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy американской компании SpaceX. Задержка миссии объясняется тем, что специалистам потребовалось дополнительное время для тестирования программного обеспечения компьютерной системы космического аппарата.

Миссия Psyche отправится к астероиду главного пояса (16) Психея. Этот астероид относится к богатому металлами спектральному классу M. Он был открыт в марте 1852 года. Учёные предполагают, что астероид (16) Психея является ядром протопланеты, оставшимся после столкновения с другим космическим телом.

Перенос миссии Psyche также означает задержку запуска двух малых космических аппаратов EscaPADE и Janus. Они будут использоваться в качестве дополнительной полезной нагрузке при старте ракеты Falcon Heavy.

Миссия EscaPADE направлена на изучение атмосферы Марса. Малы аппарат Janus отправится к двойным астероидам 1991 VH и 1996 FG3.