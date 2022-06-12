Новосибирск, , 14:57 — REGNUM На территории Новосибирской области отмечается низкий уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) за последние 2,5 года. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Уход за больным Цитата из к/ф «Иезавель». реж Уильям Уайлер. 1938. США

«В 2020 году был зарегистрирован один случай, в 2021 году — ни одного случая, за пять месяцев 2022 года зарегистрирован один случай заболевания ЭВИ», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что энтеровирусная инфекция — инфекционное заболевание, вызываемое вирусами рода Enterovirus. Для заболевания характерна сезонность — лето и осень.