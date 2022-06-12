Манчестер, Великобритания, 12 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Руководство «Манчестер Сити» установило цену за 27-летнего атакующего полузащитника сборной Португалии Бернарду Силву, в подписании которого заинтересована каталонская «Барселона».

«Манчестер Сити»

По информации источника, «горожане» готовы отпустить португальца, если поступит предложение в размере 80 миллионов фунтов. При этом трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Бернарду Силва принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 1 июля 2017 года после перехода из «Монако» за 50 миллионов евро. Текущее соглашение португальца с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2025 года.