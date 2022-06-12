Москва, , 14:55 — REGNUM Ряд мероприятий провело в День России Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России». Об этом 12 июня сообщает пресс-служба организации.

Уточняется, что в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского состоялась интерактивная церемония возложения цветов к памятнику Кузьме Минину «Завет Петра Великого», которая посвящалась 300-летию исторической традиции поклонения памяти гражданина Минина первыми лицами Российского государства и была установлена императором Петром Великим в 1722 году.

При этом отмечается, что в советское время эта традиция пресеклась и 21 марта 2000 года ее возродил Президент России Владимир Путин, посетив Михайло-Архангельский собор Нижегородского кремля, где ныне покоится прах Минина. Этот визит глава Российского государства повторил 16 февраля 2006 года и 21 августа 2021 года.

«Нижегородцы гордится, что на нашей земле огонь памяти, зажженный императором Петром Великим не угас, и завет Петра Великого достойно хранить память о гражданском и воинском подвиге предков принял и приумножил наш президент Владимир Путин», — отметил член регионального штаба ООД «Бессмертный полк России» в Нижегородской области Сергей Малиновский.

Также в Московской области руководитель регионального отделения Валерий Анисимов передал Совету ветеранов Вооруженных сил России Города-героя Волоколамска часть гильзы от отечественного зенитного ракетного — пушечного комплекса «Панцирь-СМ» с землей с освобожденных от неонацизма территорий Харьковской области.

Кроме того, руководитель исполкома регионального отделения Елена Кучерова посетила могилу воина, защищавшего Отечество в Первую чеченскую войну и «не отрекшегося от Креста», как гласит надпись на обелиске, уроженца Подмосковья Евгения Родионова, который был в то время жестоко убит боевиками.

Помимо этого, уточняется, что в Астрахани активистами «Бессмертного полка России» совместно с участниками других патриотических организаций была открыта выставка макетов оружия, военных артефактов и копий государственных наград времен Великой Отечественной войны «Мы помним подвиг солдата». Также в Астраханском государственном техническом университете была проведена акция «Российский триколор» и прошла интеллектуальная игра «Моя Родина — Россия», в ходе которой студенты узнали об истории государственных символов нашей страны, отражающих важные вехи в многовековом историческом пути России.

Также в преддверии Дня Победы в Москве в Музее Победы на Поклонной горе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко делегациям городов Воинской славы на вечное хранение передала «Мечи Победы», изготовленные уральскими оружейниками. В числе тех, кто был удостоен этой чести, были и представители города Старый Оскол Белгородской области. И 12 июня, в День России, в Старом Осколе в присутствии ветеранов, поисковиков, членов молодёжных военно-патриотических клубов и активистов Бессмертного полка России прошло торжественное мероприятие по передаче «Меча Победы» городу.

«Для меня — это честь в такой торжественный и знаковый для всего Старого Оскола день находиться на пощади Победы и быть участником этого замечательного мероприятия», — признался активист Бессмертного полка России Константин Нечаев.

Кроме этого, в городе Ангарске Иркутской области сегодня прошел велопробег, посвящённый празднованию Дня России. Инициатором велопробега стало региональное отделение «Бессмертного полка России» в Иркутской области при содействии Ангарского полка оперативного назначения Росгвардии. Фотозону и передовое снаряжение участникам также предоставило региональное отделение Бессмертного полка. Гимн России в исполнении военного оркестра Ангарского полка ознаменовал старт велопробега. На финише всех участников мероприятия, которых набралось более 100 человек, ждала полевая кухня, вкусная каша и печенье с чаем.

Помимо того, в Ростовской области на школе в хуторе Отрадном по инициативе регионального отделения «Бессмертного полка России» состоялось торжественное открытие памятной доски гвардии старшине Борису Журавлеву, погибшему во время проведения специальной военной операции на Юго-Востоке Украины, когда он прикрывал отход своих товарищей.

Также в детском спортлагере «Дружба» в Саратовской области силами регионального отделения «Бессмертного полка России» был турнир по армрестлингу.

И еще в детском лагере имени Гагарина город Заводоуковск Тюменской области накануне Дня России прошёл свой Бессмертный полк. Директор лагеря Наталья Старокорова рассказала, что просит ребят привозить в лагерь фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны, чтобы пройти с ними в шествии Бессмертного полка, вспомнить героев Отечества, поклониться их памяти и ощутить гордость за свою страну, которая зовется Россией.

Отметим, общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» было создано в 2015 году для сохранения семейной исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла и всех защитниках Отечества. В 2022 году в шествии Бессмертного полка в День Победы приняло участи 12 миллионов человек.