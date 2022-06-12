Москва, , 14:52 — REGNUM 12 июня спортивный директор московского «Торпедо» Максим Ляпин прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб 28-летнего экс-защитника московского «Спартака» и сборной России Ильи Кутепова.

Илья Кутепов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока нет конкретики, нечего сейчас комментировать», — цитирует Ляпина издание «Чемпионат».

Илья Кутепов выступал за «Спартак» с 1 июля 2012 года после перехода из «Академии Тольятти». На данный момент трансферная стоимость российского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 900 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Илья Кутепов принял участие в четырех матчах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле футболист провел 231 минуту.