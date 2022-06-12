Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Оговорка экс-президента США Джорджа Буша-младшего, перепутавшего Украину и Ирак, стала мрачным напоминанием о внешнеполитическом лицемерии Вашингтона, пишет New York Times."Эта оговорка раскрывает весь трагизм глупости и высвечивает траекторию упадка США», — отмечается в сообщении. Ляп экс-президента, ставший вирусным в интернете, напоминает о том, сколько людей предпочли позабыть о фиаско в Ираке. Но ведь вторжение основывалось на лживой предыстории, отмечает автор статьи.

Джордж Буш-младший U.S. Department of Defense

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В неловкую ситуацию 75-летний Буш попал во время выступлени на мероприятии Института Буша, посвященном выборам. Экс-президент США попытался раскритиковать российского лидера Владимира Путина и спецоперацию, но перепутал Украину с Ираком.